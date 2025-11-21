¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦ÂçÀ¾Î®À±¤µ¤ó¤Ètimelesz¡¦¸¶²Å¹§¤µ¤ó¤¬¡¢WOWOW¡ßÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¥­¥é¥­¥é¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉõ°õ¤·¡¢"¥Ü¥µ¥Ü¥µ¥Ø¥¢"¤ÇÌµ¿¦ÀÄÇ¯¤ò±é¤¸¤ëÂçÀ¾¤µ¤ó¤È¡¢Ï¢¥É¥é½é¼ç±é¤Ç·»µ®Ê¬¤Î·º»öÌò¤ò±é¤¸¤ë¸¶¤µ¤ó¤¬¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î°Ç¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ü¥µ¥Ü¥µ¥Ø¥¢¤ÎÂçÀ¾Î®À±¡ß¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¸¶²Å¹§°Û¿§¤Î¥Ð¥Ç¥£¤¬²£ÉÍ¤Î³¹¤ËÎ©¤Ä¡ªÂçÀ¾Î®À±¤µ¤ó(¼Ì¿¿º¸)¤È¸¶²Å¹§¤µ¤ó(Æ±±¦)¢£²£ÉÍ