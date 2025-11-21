子育てと女優業に奮闘していた30代前半の頃の浜木綿子さん（写真：本人提供）【写真】「かわいすぎる！」“赤ちゃん時代”の香川照之さんと、若かりし頃の浜木綿子さん「不幸に負けない。負けるのは最大の不幸」。今年90歳を迎えた、女優・浜木綿子さんはそう語ります。市川猿之助（二代目猿翁）さんとの結婚、そして離婚――。1人息子の照之さん（俳優の香川照之さん）を育てながら女優として数々の名作を彩ってきた浜さんが、苦