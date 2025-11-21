６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」がきょう２１日に行われる。会場の東京ドームにはジャイアンツのグッズを身にまとったファンと思われる人が数多く来場。「関係者の部」は午前１０時３０分から開会となるが、早朝から多くの人が足を運んだ。球場周辺も「お別れの会」に合わせて長嶋さん仕様に。正面入り口（２２番ゲート）後方の大きなスクリーンにも長嶋さんの背番