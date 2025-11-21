◆新日本プロレス「ＷＯＲＬＤＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２５」（２０日、後楽園ホール）観衆１４９８人（札止め）新日本プロレスは２０日、後楽園ホールで「ＷＯＲＬＤＴＡＧＬＥＡＧＵＥ２０２５」開幕戦を開催した。大会では、ホールのスクリーンに棚橋弘至社長がＶＴＲで登場。棚橋は全席完売になった自身の引退試合が行われる来年１・４東京ドーム大会について「チケットが売り切れました！改めて皆さん、ありが