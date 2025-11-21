◆米女子プロゴルフツアーＣＭＥツアー選手権第１日（２０日、米フロリダ州・ティブロンＧＣ＝６７３４ヤード、パー７２）米女子ツアーの今季最終戦は第１ラウンドが行われ、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が６バーディー、１ボギーで５アンダーの６７をマークし、首位に３打差の３位と好発進した。岩井千怜（ちさと、ホンダ）が４アンダーの７位。勝みなみ（明治安田）、竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が３アンダ