ユキムは、ELACとアパレルブランドAdsumがコラボしたBluetoothスピーカー「NAVA100-WH」を12月に発売する。価格は49,500円。ELACが2026年に創立100周年を迎えるのを記念したアニバーサリーモデルとして位置づけられている。 ELACのサウンドテクノロジーとAdsumの先進的なデザインを融合させたポータブルBluetoothスピーカー。7.5cmのフルレンジドライバー1基と、2基の