日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3011（-33.0-1.08%） ホンダ1495（-19-1.25%） 三菱ＵＦＪ2343（-43.5-1.82%） みずほＦＧ5078（-81-1.57%） 三井住友ＦＧ4341（-75-1.70%） 東京海上5240（-110-2.06%） ＮＴＴ151（-1.6-1.05%） ＫＤＤＩ2664（-11-0.41%） ソフトバンク226（-1.3-0.57%） 伊藤忠8894（-136-1.5