【本日の見通し】ドル高円安基調継続へ 昨日の海外市場でドル円は１５７円台での推移となった。高値は１５７円８９銭となっている。心理的な節目である１６０円が意識される展開となっているが、日本の通貨当局からの円買い介入への警戒感もあり、上値追いも慎重。ただ、１２月の米利下げ期待が後退し、据え置きを見込む動きが広がる中で、日米金利差を意識した円キャリー取引の拡大が意識されており、下がると買