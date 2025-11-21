きのう夜遅く、地方公務員の男が入善町の店舗兼住宅に侵入し、住居侵入の疑いで現行犯逮捕されました。住居侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、黒部市三日市の地方公務員、新村仁志容疑者（50）です。入善警察署によりますと、きのう午後11時20分ごろ、入善町にある店舗兼住宅の関係者から「家の2階から物音がする」と警察に通報がありました。警察官が現場に駆け付けたところ、2階に新村容疑者がいたため、現行犯逮捕しました。新