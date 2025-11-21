２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円４７銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円５６銭前後と同２５銭程度のユーロ高・円安だった。 米労働省は２０日、政府機関の閉鎖で延期されていた９月の雇用統計を公表し、非農業部門の就業者数が前の月から大幅に増えたことが分かるとドル買いで反応。失業率が予想に