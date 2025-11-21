¥·¡¼¡¦¥¨¥Õ¡¦¥Ç¡¼ÈÎÇä¤Ï¡¢GIGABYTE¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿··¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÖMO32U2¡×¡ÖG34WQC2¡×¡ÖM27Q2 QD ICE¡×¤Î3¥â¥Ç¥ë¤ò11·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â3Ç¯´ÖÊÝ¾ÚÉÕ¤­¤Ç¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£¡ü¥²¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ ¤­¤ì¤¤¤Ë±Ç¤Ã¤ÆÂç¤­¤á¥µ¥¤¥º¤Î3¥â¥Ç¥ë3¥â¥Ç¥ë¤È¤â¥²¡¼¥ß¥ó¥°¸þ¤±¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢HDMI¤äDisplayPort¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ¡£¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤È¹­¿§°è¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤ä±ÇÁü»ëÄ°¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶­