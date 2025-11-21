ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が11月18日、MLB Japan公式Instagramに登場し、2025年9月と10月のハイライト動画が公開された。投稿では、レギュラーシーズンで自己最多の55本塁打を達成したことに加え、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）で「3本塁打＋10奪三振」を記録した異次元のパフォーマンスを紹介。さらにワールドシリーズ連覇まで導いた活躍をまとめた内容