JR西日本によりますと、きょう（21日）午前5時45分ごろ、津山線の野々口駅～牧山駅間で発生した信号トラブルのため、金川駅～岡山駅間で運転をストップしているということです【午前7時35分現在】。 この影響で津山駅～金川駅の列車にも遅れや運転取りやめがでていて、また、運転再開見込みについて目途は立っていないということです。 【影響】金川～岡山まで運転見合わせ津山～金川まで一部列車