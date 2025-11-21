【東京・日本橋発】大山さんは格闘家時代、舞台俳優を務めたことがあった。それも美輪明宏さん主演の舞台で、美輪さんの家来という役柄。美輪さんのファンである友人を楽屋に連れて行ったのがきっかけで、美輪さん本人から出演のオファーを受けたというからちょっと驚く。そして、このとき劇場を訪れた純子さんと出会い、役柄のための減量メニューをつくってもらったそうだ。その3年後、大山さんの猛アタックが実って結婚。「ずっ