女子の欧州チャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマン戦でゴールを決めたバイエルン・ミュンヘンの谷川萌々子＝20日、パリ（AP＝共同）【ロンドン共同】サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は20日、各地で1次リーグ第4戦が行われ、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）の谷川萌々子はアウェーのパリ・サンジェルマン（フランス）戦で1―1の前半34分に勝ち越しゴールを決め、フル出場した。チームは3―1で勝ち、3勝1敗で