― ダウは386ドル安と反落、AIバブル懸念を受けエヌビディア が下落し指数を押し下げた ― ＮＹダウ 45752.26 ( -386.51 ) Ｓ＆Ｐ500 6538.76 ( -103.40 ) ＮＡＳＤＡＱ 22078.04 ( -486.18 ) 米10年債利回り4.087 ( -0.052 ) ＮＹ(WTI)原油 59.00 ( -0.44 ) ＮＹ金 4060.0 ( -22.8 ) ＶＩＸ指数26.42 ( +2.76 ) シカゴ日経225先物 (円建て)484