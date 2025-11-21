ディック・チェイニー元副大統領の葬儀がワシントン大聖堂で営まれた＝20日/Matt Rourke/AP（CNN）米国のディック・チェイニー元副大統領の葬儀が20日、首都ワシントンで営まれた。チェイニー氏を副大統領に指名したブッシュ元大統領や、バイデン前大統領ら党派を超えて多くの政界要人らが参列したが、現職のトランプ大統領やバンス副大統領の姿はなかった。情報筋によると、トランプ氏とバンス氏は葬儀に招待されなかったという。