ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、古都ルアンパバーン郊外の滝を視察された。古都での滞在の最後には郊外のダイナミックな滝を訪れ、ラオスが誇る豊かな自然に触れられた。20日夕方、愛子さまは古都ルアンパバーンの郊外にある観光名所の「クワンシーの滝」を訪問された。愛子さまはスニーカーで滝の周辺を散策し、「想像の何倍も素晴らしく美しく迫力がある自然であり感動しました」「いつまでも見ていたく