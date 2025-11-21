アルミ缶入り日本酒のパイオニアとして知られる新潟の菊水酒造。1972年発売の元祖生原酒缶「菊水 ふなぐち」は累計出荷本数が3億本を超える。そんな同社が今夏にボトル缶の新充てん機を導入するなど、新たな挑戦に乗り出している。本紙の取材に郄澤大介社長は「デイリーの日本酒はアルミ缶でカジュアルに楽しんで欲しい。容器と容量の2軸で飲酒シーンを提案し、お客様の変化に応えていく」と語った。■小容量で手軽＆おい