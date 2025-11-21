「庶民の暮らしを心がける」 【写真】2人の空気感が心地いい「TOKYOタクシー」 こんな言葉を俳優のインタビューでよく耳にする。実は最近になってその意味がやっと分かってきた。多くの映画は人々の日常を描くものであり、芸能人を演じる作品は稀だ。ということは俳優ならばいかに違和感なく、一般的なその世代の人物を演じられるかにかかっているのだ。それを見事なまでに体現していたのが、『TOKYOタクシー