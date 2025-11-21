専門店クオリティの本格スイーツが自慢の【ローソン】から、生キャラメルシフォンケーキ専門店の「MERCER bis（マーサー ビス）」とコラボした「新作スイーツ」が登場。10 / 14より販売がスタートした話題の商品をご紹介するので、気になる方は早めにチェックしてみてください。 キャラメル好き必見！「クリームたっぷりロールケーキ」 茶色いスポンジとマ&#