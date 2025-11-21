李相日監督（左）、主演の吉沢亮（右）はロサンゼルスの上映会に参加した（筆者撮影）【画像】｢外観は怪しい､でも中は豪華｣グランドサロン十三で撮影された映画『国宝』の１シーン『国宝』が、ついにアメリカで公開になった。とは言っても、ロサンゼルスとニューヨークで、それぞれ1館、1週間だけの限定公開だ。目的は一般観客にチケットを買ってもらうことではなく、アカデミー賞国際長編映画部門の資格を得ること。本格公開とな