ホンダのカクカクSUV！ホンダの北米法人は2025年11月18日、現地で生産している3列シートSUV「パイロット」をマイナーチェンジし、2026年モデルとして発表しました。上品内装もイイ！パイロットは、日本市場にもラインナップされている「CR-V」よりもワンランク上の3列シートSUVです。【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「カクカクSUV」です！ 画像で見る（70枚）ボディサイズは全長199.9in（5077mm）×全幅78.5in（199