¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½ÆóÆüÌÜ¡þ20Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ú±ÇÁü¡Û60¥­¥íÎÏ»Î¤¬Ì¥¤»¤¿¡È¶Ã¤­¡É¤ÎÆ°¤­ÂÎ½Å60¥­¥í¤Î36ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥óÎÏ»Î¤¬¡¢ÇÜ¶á¤¯½Å¤¿¤¤Áê¼ê¤ò¡È¶Ã¤­¤ÎÀïË¡¡É¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£¾×·âÅª¤Ê·èÃå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÉ¬»¦µ»½Ð¤¿¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½øÆóÃÊÈ¬½½È¬ËçÌÜ¡¦±§ÎÜÆÒ¡Ê¼°½¨¡Ë¤È½øÆóÃÊ¶å½½ËçÌÜ¡¦¶ð¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£36ºÐ¤Î±§ÎÜÆÒ¤Ï¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å60.6¥­¥í¤Î¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ù¥Æ