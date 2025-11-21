1億円相当の金の延べ棒を密輸しようとしたなどとして、会社役員の男ら2人が逮捕されました。【映像】連行される容疑者ら桜井純容疑者（45）は去年、韓国から1億円相当の金の延べ棒を密輸しようとした疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、金の延べ棒9本を入れたポーチをバッグの外側にあるポケットに隠していました。その前日に、4700万円相当の金の延べ棒を密輸したとして、舘野仁容疑者（53）も逮捕されました