「撮影当時はこんなにセリフ量が多い作品にはこの先もう出合うことはないだろうと思うくらいでした。でも、『金髪』はお芝居に集中できる環境下で、すごく楽しい現場でしたよ!」【写真】シュールすぎる!生徒が全員金髪の教室に立つ“教師”岩ちゃん中学生時代は「若干内気な部分があった」そう語るのは、11月21日公開の映画『金髪』で主演を務める岩田剛典。大人になりきれないイタい中学校教師・市川を演じる。「散々“教師役”