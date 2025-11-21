出版不況といわれて久しいなか、地方の小さな出版社が少数精鋭のチームで躍進を続けている。限られた人数だからこそ無駄を省きつつ、あくまでも「普通」の感覚を重視する本作りとは。代表取締役で社長の大塚啓志郎さんにお話を聞きました。色がないことが僕らの特徴。普通の感覚が広く届く本を生む東京一極集中の出版業界で、兵庫県明石市にある社員7名のライツ社が一目置かれている。業界平均1〜2割とされる重版率は、なんと約7割