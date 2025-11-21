試験がある時、「良い成績を取りたい」と思うタイプと、「悪い成績を取りたくない」と思うタイプがいる。どちらも、試験に向けて一生懸命に努力をしているが、そのためのアプローチが異なるという。「たいていはどちらかの思考を好み、それが日々の選択、感情、行動に影響を及ぼす」と語るのは、モチベーションの研究を専門とする筑波大学人間系教授・外山美樹氏だ。この思考の傾向をうまく活用すれば、目標達成がしやすくなるのだ