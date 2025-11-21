マリナーズが２０日（日本時間２１日）、来年５月２日のロイヤルズ戦の試合前に野球殿堂入り左腕ランディ・ジョンソンの背番号５１の永久欠番式典を行うと発表した。マリナーズは今年６月、ジョンソンの背番号５１の永久欠番を発表。チームではケン・グリフィー（背番号２４）、エドガー・マルティネス（背番号１１）、そして今夏５１番を永久欠番としたイチロー（会長付特別補佐兼インストラクター）、ＭＬＢの全球団欠番ジャ