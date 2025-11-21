セリエA2位のローマが、今冬の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドのオランダ代表FWジョシュア・ザークツィーをローンで獲得しようとしているようだ。20日、イタリア紙『コリエレ・デッロ・スポルト』が伝えている。現在24歳のザークツィーは、2023−24シーズンにボローニャで公式戦37試合で12ゴール7アシストをマークし、2024年7月にマンチェスター・ユナイテッドに移籍。しかし、昨季は公式戦49試合で7ゴール3アシストと