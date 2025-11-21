ホテル椿山荘東京では、2025年11月11日から2026年2月5日(木)まで小説『ムーミン谷の冬』の世界観を体感できる「Tales of Moominland Midwinter(テールズ オブ ムーミンランド ミッドウィンター)〜「ムーミン」の世界に出会う冬の Tea party(ティーパーティー)〜」を開催。冬の庭園で「森のオーロラ」とともに楽しめる。【写真で見る】小説『ムーミン谷の冬』をテーマにしたアフタヌーンティーのスイーツ＆セイボリーホテル椿山荘東