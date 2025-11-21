がん治療に特化したエキスパートが集う検査でがんと診断されれば、すぐにでも病院に行き治療を受けたいもの。しかし、進行した状態で見つかったり、症例が少ない「希少がん」だったりすると、「当院では対応が難しい」「手術はできない」と、行く先々の病院で断られるケースも少なくない。そんな患者たちの命を救っているのが、各地の「がんセンター」だ。これらの施設では、一般病院では扱いづらい「難治がん」に対し、最新技術を