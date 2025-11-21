投稿者さんは一児の娘を育てる、ワーママ。仕事でつかれて帰宅した後、「大人用のご飯を作る余裕がない」と言います。ほかのワーママが、どのようにしているのかを知りたいとのこと。世の中のワーママは、どのように仕事の日のご飯を用意しているのでしょう。ママリに寄せられた声をご紹介します。 ワーママの皆さん、夜ご飯ってどうしてますか？ 質問というわけではないですが、ぼやかせて