北米市場に初のPHEV車を導入日産自動車は、北米市場で初のプラグインハイブリッドモデルとなる『日産ローグ・プラグインハイブリッド（Rogue Plug-in Hybrid）』を発表した。【画像】2026年に北米で発売の新型『日産ローグ・プラグインハイブリッド』全23枚日産の再建計画である『Re:Nissan』の一環として、同社の電動化ラインナップを拡充する位置づけとなるローグ・プラグインハイブリッドは、2025年11月21日より開催のロサン