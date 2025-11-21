秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？ All About ニュース編集部は11月11日、全国20〜60代の男女250人を対象に「商店街・市場」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「石川県の商店街・市場」を紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：金沢港いきいき魚市