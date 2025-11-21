コメ余りなのに価格は高止まりしている。令和の米騒動は、生産者、流通業者、消費者の間を不器用に行き来するコメの“窮状”を浮き彫りにした。日本で稲作が始まったのは約3000年前。主食として長い間愛されてきたコメを取り巻く現状に、明らかに歪みが出てきている。いったい何が起きていて、問題の根はどこにあるのか。流通の最前線で日々消費者のニーズにアンテナを張り、的確な分析力に定評のあるスーパーア