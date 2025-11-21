フジテレビの特番『50年間ありがとう! くいしん坊!万才 一生忘れられない味SP』が、22日(13:30〜 ※関東ローカル)に放送される。(左から)宍戸開、辰巳琢郎、高島彩、松岡修造、村野武範、山下真司1975年(※レポーターが固定で放送を開始した時期)の放送開始以来、番組の顔である“くいしん坊”たちが食のみならず、その土地の人たちと触れ合いながら、日本各地のご当地グルメを伝える素朴なスタイルで親しまれ続けてきた『くいしん