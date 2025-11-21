金谷拓実（左）と星野陸也米男子ゴルフの秋季シリーズ、RSMクラシックは20日、ジョージア州セントシモンズ島のシーアイランドGCの2コースで第1ラウンドが行われ、金谷拓実と星野陸也はパー70のコースを68で回り、88位だった。パー72のコースだった大西魁斗は71で104位、久常涼は72で125位。10アンダーのデービス・トンプソン（米国）ら3人が首位に並んだ。（共同）