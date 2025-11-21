アメリカのグラス駐日大使は、高市総理の台湾有事を巡る国会答弁に対する中国の対抗措置について「地域の安定を損なう」と批判しました。【映像】カメラに向かって会釈する駐日大使「総理の発言に対する中国の挑発的な発言と経済的な対抗措置は、地域の安定を損なうものであり、極めて有害だ」（グラス駐日大使）グラス駐日大使は20日、茂木外務大臣と外務省で会談しました。会談の後、大使は記者団に対し、中国による日本産