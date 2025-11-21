日中関係の悪化が影響し、日本国内にパンダが1頭もいなくなるかもしれないと報道されました。【映像】上野動物園のパンダ北京日報のSNSは20日、専門家の見解として、「両国関係の緊張が続けば、中国はパンダの新たな貸し出しを停止し、日本からはパンダがいなくなる可能性がある」と伝えました。現在国内にいるパンダは東京・上野動物園のシャオシャオとレイレイの2頭のみで、来年2月、中国に返還される予定です。四川省の