『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（13）デンソーエアリービーズ大粼琴未前編（連載12：ジェイテクトの岩本大吾は関田誠大のトスに「鳥肌が立った」 今季は新しい仲間と、あと一歩届かなかった頂点へ＞＞）左手首の手術からの完全復帰を目指すデンソーの大粼（写真／SVリーグ）【選手生命をかけた手術】2025年３月、デンソーエアリービーズの大粼琴未（25歳）は、埼玉上尾メディクス戦で