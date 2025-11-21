◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、１４歳アマチュアの岩永梨花（兵庫・塚口中２年）が４バーディー、ボギーなしの６７で回り、首位と２打差の４位と好発進した。中学２年生の岩永が、自身２戦目のレギュラーツアーで圧巻のプレーを見せた。「最初のティーショットも緊張せずに振れた。練習ラウンドだと思ってや