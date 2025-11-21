近年、墓を撤去して遺骨を別の場所に移す「墓じまい」をする人が急増。墓石のある一般墓をやめ、供養塔や樹木葬（樹木墓）などに遺骨を移して永代供養しようという流れがある。こうした遺骨を別の場所へ移す「改葬墓」は、厚生労働省によると2023年度過去最多の16万6886件になり、年々増加傾向にある。そんな中、菩提寺に墓を持つ人たち（檀家）が離檀料をめぐりお寺とトラブルになるケースが続出。ほとんどが請求金額が原因だが、