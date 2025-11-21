デスク「JR山手線・池袋駅の駅名標が『池袋（ビックカメラ前）』になるんだとか」 記者「ええ。11月14日から変更になります。池袋駅は2024年3月から山手線ホームの発車メロディが『♪ビーック、ビック、ビック、ビックカメラ』というテーマソングになっており、同社は『創業の地である池袋の街の発展に今後も寄与していけるよう、様々な取り組みを行っていく』としています」 デスク「駅名に企業名が入る