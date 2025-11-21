慶應大学3、4年生が通う三田校舎、1、2年が通う日吉校舎周辺にも秀逸店は数多。今回は三田にある美酒が揃う店をご紹介！何本でもいける！「けいなか」で味わう本場大阪串揚げ『串揚げたけちゃん』＠三田慶応仲通商店街「けいなか」入口ほど近く。のれんごしに覗けば店内は大にぎわい。カウンターに陣取り、まずは「キスと紅生姜！」。キスの身はふんわり。紅生姜の酸味とソースの相性、いいんだなあ。キス140円、えび250円、紅生姜