【ぐっすり眠れるプログラム】20℃の水に手を浸して体温を下げる「手冷やし」 ぐっすり眠れるPOINT □ 体温を下げることで自然と眠くなる□ 深く眠れる体温まで無理なく短時間で下げられる□ 入浴後すぐに行うのが効果的□ 帰宅が遅い人で、少しでも早く眠りたい人に最適 入浴後、自然に眠くなる体温に下がるまでには通常90分ほどかかります。少しでも早く寝たいという人は、手のひらの冷却がおすすめ。方法は簡単で、入浴後に