【日本】 消費者物価指数（10月）08:30 予想3.0%前回2.9%（前年比) 予想3.0%前回2.9%（生鮮食料品除くコア・前年比) 通関ベース貿易収支（10月）08:50 予想-2900.0億円前回-2374.0億円（-2346.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-1295.0億円前回-3143.0億円（通関ベース貿易収支・季調済) 【英国】 GfK消費者信頼感調査（11月）09:01 予想-17.0前回-17.0