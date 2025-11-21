いま、太平洋戦争中の日本軍機の代名詞のように扱われている海軍の「零式艦上戦闘機」（零戦）。だが、その名が公表されたのは戦争末期のこと。当時は陸軍の一式戦闘機「隼」のほうが国民に広く知られていた。その零戦がなぜ戦後「日本軍機の代名詞」になったのか。そのいきさつを4回にわたって紹介する。（第4回）前回記事『「大空のサムライ」坂井三郎に、「インチキ」と激怒した「別の撃墜王」の存在』より続く。独り歩きし始め