NetflixやAmazonとも違うディズニーの成長戦略熾烈なシェア争いが繰り広げられている動画配信市場。ここ最近では、NetflixによるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）、Leminoによる世界4団体統一王者・井上尚弥選手のボクシングタイトル防衛戦の独占配信などが話題になっていた。各サービスのコンテンツ戦略においては、従来のドラマや映画などエンターテインメントのオリジナル製作とともに、各種スポーツ競技の世界大会や