【ニューヨーク共同】20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比30銭円安ドル高の1ドル＝157円43〜53銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1524〜34ドル、181円52〜62銭。高市政権の経済対策が大規模になるとの観測から財政悪化への懸念が続き、円売りドル買いの動きが優勢だった。